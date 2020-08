Tagung zum Einsatz von Rezyklaten

„Viele Anwender trauen sich nicht an das Thema heran“, so Jörg Deppmeyer, Geschäftsführer Der Grüne Punkt. „Wir wollen darüber aufklären, was möglich ist und wie man möglichst effizient und sicher zu einem guten Produkt aus Rezyklaten kommt.“

Dazu bieten das Deutsche Verpackungsinstitut e. V. (dvi) und der Grüne Punkt am 8. Oktober 2020 eine gemeinsame Veranstaltung in Köln an. Experten für Verpackungsrecycling führen ins Thema ein, Anwender stellen Beispiele aus der Praxis vor. Die Teilnehmer können die Themen in Workshops vertiefen und erhalten einen Einblick in das Technikum des Grünen Punkts, in dem Ingenieure neue Rezyklate entwickeln.

„Es führt kein Weg daran vorbei, die Kreisläufe beim Kunststoff zu schließen. Die Verwendung von Rezyklat ist nachhaltig und eine Win-win-Situation für Anwender, Verbraucher und Umwelt“, ist Kim Cheng, Geschäftsführerin des dvi überzeugt. „Wer aus erster Hand erfahren möchte, was mit Kunststoff aus Abfall heute möglich ist, sollte diese Veranstaltung nicht verpassen“, so Deppmeyer.

Weitere Informationen

Die Durchführung erfolgt vorbehaltlich der aktuellen behördlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.