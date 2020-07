Längere Einsatzzeit für Zerkleinerer durch Reparatur-Kit

Eine kostengünstige Alternative soll das exklusive Reparatur-Kit der Cutmetall-Unternehmensgruppe, bieten. Laut Hersteller kann es die Einsatzzeit eines Zerkleinerers um zwei bis drei Jahre verlängern.

„Der Ansatz des von uns entwickelten Kits ist einfach und hat sich in der Praxis als sehr wirkungsvoll bewährt“, erläutert Alexander Klär, der als Geschäftsführer der Cutmetall Sales GmbH die Bereiche Entwicklung und Vertrieb im Unternehmensverbund verantwortet. „Im ersten Schritt wird die innere Wandung des Schredders gereinigt und abgeschliffen. Auf die saubere Oberfläche werden dann verschleißfeste Blechplatten geschweißt, die Cutmetall dem jeweiligen Innenleben der Maschine entsprechend zugeschnitten und vorgebogen hat.“ Um eine einfache Montage zu ermöglichen, seien Größe und Gewicht der Blechplatten so ausgelegt, dass ein Mitarbeiter sie tragen und anschweißen kann. „Ein externes Serviceteam ist für den Einbau nicht erforderlich“, betont Klär: „Allerdings können wir bei Bedarf ein kompetentes Team vermitteln.“

Hergestellt würden die Blechplatten von der Cutmetall Recycling Screens Ger-many GmbH in Eisenhüttenstadt. Der Betrieb fertige Siebbleche, Siebkörbe und Siebkassetten für Zerkleinerer. „Dabei passen wir die Dicke und Größe der Platten den individuellen Gegebenheiten in der Maschine an“, hebt Klär hervor. „Dadurch wird vermieden, dass bewegliche Teile wie ein innenliegender Nachdrücker durch die Bleche behindert werden und verkanten.“

Indem ein Mitarbeiter die Platten in der vorgegebenen Reihenfolge anbringe, kleidee er das Maschinengehäuse Schritt für Schritt neu aus. Um den festen Sitz der Bleche zu garantieren, hätten sie in der Mitte sogenannte Langlöcher. Ihr Zweck: Würde ein Wechselsegment nur an den Rändern verschweißt, entstünde im mittleren Bereich eine Luftkammer zwischen Platte und Wandung. Infolge der ständigen Vibration der Maschine könnte dieses Luftkissen immer größer werden und dazu führen, dass sich die Komponente löst. Um das zu vermeiden, würden die Bleche auch in der Mitte verschweißt. Dazu dienten die Langlöcher.

Nach der Montage der Wechselplatten sei die Innenwand des Maschinengehäuses zum Beispiel drei Millimeter dicker als vorher. Die Durchsatzleistung des Schredders werde dadurch nicht beeinträchtigt, doch seine Einsatzzeit um gut drei Jahre verlängert. Und das zu einem sehr günstigen Gesamtpreis. Der variiere zwar je nach Maschinentyp, liege aber im Schnitt unter 5.000 €. Das sei erheblich günstiger als der Austausch des Gehäuses – und nur ein Bruchteil der Kosten für einen neuen Schredder.

„Das von uns entwickelte Plattensystem eignet sich für ältere Zerkleinerer sämtlicher Herstellermarken“, unterstreicht Klär. Je nach Herstellermarke liegen den Experten bei CUTMETALL die Abmessungen der Modellreihen bereits vor, oder sie vermessen die Maschine vor Ort und adaptieren das System auf den jeweiligen Zerkleinerer. Anschließend fertige das Unternehmen einen passgenauen Reparatursatz. Dies dauert etwas länger und erhöhe die Kosten marginal. Doch das Ergebnis verschiebe die Kosten für den Kauf einer neuen Maschine um einige Jahre.