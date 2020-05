Aufbereitung von IBCs aller Hersteller

Grundvoraussetzung für diese gut funktionierende Kreislaufwirtschaft sei ein leistungsstarkes, eng verknüpftes Rückholsystem – inzwischen bestehend aus 50 Produktions- und Servicestandorten rund um den Globus. Der Schütz Ticket Service habe sich weltweit zum größten herstellergeführten Netzwerk für die Abholung und Rekonditionierung entleerter IBCs entwickelt. Die leeren IBCs würden in einem global standardisierten Prozess ausschließlich mit Original-Innenbehältern und Komponenten ausgestattet. Dabei entstehe aus einem Schütz-Ecobulk ein hundertprozentig kompatibler Recobulk in der Standardspezifikation. Um die Serviceleistung der Wiederaufbereitung weiter auszubauen, biete Schütz mit dem neuen Recontainer nun auch Cross-Bottling – das Rekonditionieren von IBCs anderer Hersteller – an.

Wie bei der Aufbereitung eigener IBCs würden auch die zurückgenommenen Container anderer Marken zunächst entsprechend der darin zuletzt abgefüllten Füllprodukte im Schütz-Standort bewertet. Basis sei eine umfassende interne Produkt-Datenbank mit mehr als 200.000 evaluierten Füllgütern, die stetig aktualisiert wird. Gegebenenfalls vorhandene Restinhalte würden entfernt und fachgerecht entsorgt. Anschließend folge der Tausch der Innenbehälter: Der noch kreislauffähige Gitterkäfig des Fremdherstellers werde gereinigt – bei Bedarf auch repariert – und mit einem neuen Universal-Innenbehälter von Schütz ausgestattet. Diese eigens entwickelte passformoptimierte Innenblase sei technisch auf die Käfige zahlreicher IBC-Modelle am Markt abgestimmt. Der zuvor entnommene Innenbehälter durchlaufe einen internen Recycling-Prozess. Dabei entstehe hochwertiges HDPE-Rezyklat, das unmittelbar im internen Produktionskreislauf wieder zu neuen Kunststoffkomponenten wie Eckschoner oder Paletten für die IBCs verarbeitet werde.

Außerdem erhalte der Recontainer eine neue Standard-Beschriftungstafel – ebenfalls optimiert für den Einsatz mit unterschiedlichen Gitterkäfigen. Schließlich seien Rückstände von Aufklebern auf den bereits vorhandenen Tafeln nie komplett auszuschließen, wenn diese lediglich gereinigt werden. Weitere Komponenten wie Schraubkappen und Armaturen würden in Folge des Innenbehältertauschs komplett durch fabrikneue Originalteile von Schütz ersetzt.