Nichteisenmetalle sortieren bis zu 5 mm Korngröße

Die Rückgewinnung von Nichteisenmetallen mittels Steinert EddyC sowie die Sortierung von Leicht- und Schwermetallen durch Steinert XSS-T in kleinen Korngrößen sei nicht neu. Wohl aber die Möglichkeit mit Röntgenfluoreszenz superreine Produkte wirtschaftlich, bis zum Feinkorn von 5 mm, zu separieren und reinstes Zink, Messing und Kupfer in dieser Körnung zurückzugewinnen. Die Qualitäten seien nach der Separation so rein, dass sie direkt eingeschmolzen werden können.

Für Betreiber von ASR und MV-Asche Anlagen entwickelt

Gedacht sei der Sortierer vor allem für Betreiber von Anlagen zur Sortierung von schweren Nichteisenmetallen (ZEBRA) aus Müllverbrennungsaschen (MV-Aschen) oder Automobil-Schredder Resten (ASR). Das Sortierziel bleibe bestehen, nämlich die Auftrennung und Aufwertung der NE-Schwermetalle in Metallsorten wie Aluminium, Kupfer, Zink, Messing oder Edelstahl. Aber jetzt könne zusätzlich die Feinfraktion aufbereitet werden.

Reinheit mittels Röntgenfluoreszenz

In der Metallanalyse sei die Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA) eine Standardmethode zur Bestimmung der elementaren Zusammensetzung. Mit der Steinert Chutec sei die Röntgenfluoreszenz (XRF) als Technologie in ihrer Weiterentwicklung auch in der Sortierung von Metallen im Einsatz. Das Rutschensortiersystem kombiniere die Signale der XRF mit 3D-Informationen, um präzise zu klassifizieren und zu separieren.

Für größeres und heterogenes Material biete sich die Option einer Sortierung mittels der Bandmaschine Steinert KSS | XF an, die sich in der Praxis ebenso bewährt hat.

Mit der Sortierung könnten Konzentrate verschiedener Metallsorten erzeugt werden, die sich qualitativ für den direkten Einsatz in weiterverarbeitenden Schmelzbetrieben eignen. Diese Veredelungsstufe stelle somit einen wichtigen Beitrag zur Rückführung der Metalle in den Rohstoffkreislauf dar.

Kunden könnten Sortierlösungen bei Steinert aus einer Hand beziehen, darunter Nichteisenmetallabscheider und Röntgensortierung. Unternehmer schätzten sehr, den Koordinationsaufwand klein zu halten um mehr Zeit für die Entwicklung von Metall-Recycling-Ideen zu haben. „Meine Leute in der Produktion vertrauen Steinert komplett. Die Anlagen sind leicht zu bedienen und alle technischen Komponenten leicht verständlich und unkompliziert in der Anwendung“, sagt ein Meinungsführer der Recycling-Branche.