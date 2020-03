Leiblein: Umweltschutz ist Klimaschutz

Mit seinen Innovationen in Technologien zur Prozesswasser- und Kühlschmierstoffaufbereitung ist man in vielen Branchen ein Garant für Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften in Fertigungsabläufen. Die Kunden stammen vorzugsweise aus der Automobil- und Zulieferindustrie, aus dem Recyclingbereich, chemischen Industrie, rund 30 Prozent der Komponenten gehen in den Export.

Ob Vakuumbandfilter zur Schlammentwässerung, Fettabscheider oder Druckbandfilter, es geht immer darum, feste Stoffe aus Prozesswasser zu separieren. Dies zeigt sich ebenfalls bei Komplettanlagen mit aufeinander abgestimmter Filtertechnik, deren Projektion und Realisierung schlüsselfertig erfolgt, wie sie zum Beispiel bei der Kühlschmierstoffaufbereitung im Bereich Automobil-Zuliefererindustrie zum Einsatz kommen. Auch Prozesswasser, das in Waschstraßen der landwirtschaftlichen Erzeugung, wie es im Gemüseanbau anfällt, wird so gereinigt, dass es weiterverwendet werden kann.

75 Mitarbeiter im Betrieb des Mittelständlers realisieren nicht nur Produkte für den Umwelt- und Klimaschutz. Sie arbeiten selbst seit langer Zeit mit betrieblichen Abläufen, die genau in diese Richtung gehen. Schon Anfang des neuen Jahrtausends realisierte das Unternehmen eine Photovoltaik-Anlage von beträchtlicher Größe, die erheblich Energie durch den Einsatz der Sonne beisteuert. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte ebenfalls die bessere Dämmung von Wänden und Decken der Betriebsgebäude, um Energie zu sparen.

Dem gleichen Ziel diente die beginnende Umrüstung auf LED-Beleuchtung. „Für mich gehört Energieeffizienz zur Schonung von Ressourcen. Als Mittel gegen den Klimawandel wirkt sich die Energie, die nicht mit fossilen Stoffen erzeugt werden muss, direkt CO2-mindernd aus“, erläutert Alex Leiblein, geschäftsführender Inhaber, die eigene Vorgehensweise. Christian Leiblein, sein Sohn und seit kurzem in die Geschäftsführung aufgerückt, ergänzt: “Unser aller Anliegen ist es – und das trägt das gesamte Team mit -, dass wir in wenigen Jahren komplett klimaneutral arbeiten wollen. Hier sind weitere Maßnahmen in der Planung.“

