14. bvse-Forum Schrott untersucht aktuelle Einflussfaktoren auf die Schrottwirtschaft

Die Veranstaltung findet am Vormittag des 2. April in Leipzig im Rahmen des bvse-Branchenforums 2020 parallel zum 18. Elektro(nik)-Altgerätetag statt.

Nach einem Get Together am Abend des 1. Aprils beginnt der öffentliche Tagungsteil des Forum Schrott und des Elektro(nik)-Altgerätetags am Folgetag parallel um 9:00 Uhr.

Auf die Fragen, warum der internationale Schrotthandel den innereuropäischen Schrottmarkt dominiert und wie der Einfluss des türkischen Schrottmarktes auf Europa sowie politische und wirtschaftliche Veränderungen Einfluss auf den Weltschrottmarkt nehmen, werden die Referenten Jehuda Saar (Ecore) und Chi Hin Ling (Argus Media) in ihren Vorträgen Stellung beziehen.

Dr. Markus Dorndorf vom weltweit tätigen Stahlwerksbauer und -ausrüster Tenova referiert über den technischen Aspekt der Steigerung des Schrotteinsatzes, ein unbestritten wichtiger und bedeutender Beitrag für die C02-Einsparung und für den Umbau unserer Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft. Emmanuel Katrakis, Generalsekretär unseres europäischen Dachverbandes EuRIC, analysiert ergänzend die Chancen und Risiken des europäischen Green Deals für die Schrottwirtschaft. Spannung verspricht der Vortrag von Dr. Konrad Weiß von RWP zur Zukunft der Gießereiindustrie in Deutschland.

Am Nachmittag finden sich die Teilnehmer der parallelen Veranstaltungen dann wieder gemeinsam im Forum Altgeräte-/Schrottrecycling ein. Dieser Tagungsteil legt den Fokus auf Lithium-Ionen Batterien in der Abfallwirtschaft, Brandschutz in Abfallbehandlungsanlagen und die Auswirkungen der AwSV auf Betriebsgenehmigungen.

Den Abschluss der Tagung bildet eine gemeinsame Abendveranstaltung des bvse und des VDM im Bayerischen Bahnhof in Leipzig.