27 Startups wollen die Schweiz zirkulärer machen

Am Donnerstag beginnt für 27 Startups in der Schweiz das dreimonatige Förderprogramm "Circular Economy Incubator 2020“.

Bereits im vergangenen Jahr durchliefen 26 Startups das CE Incubator-Programm und wurde dabei durch erfahrene Coaches, mit Workshops, Networking-Sessions und Zugang zum Schweizer Startup-Ökosystem und zu einem Experten-Pool im Bereich Kreislaufwirtschaft unterstützt.

Dieses Jahr konzentrieren sich die Organisatoren von Circular Economy Transition auf Frühphasen-Startups, wie Jose Silva, Leiter des Inkubatorprogramms sagt: „Ausgehend von den Erfahrungen des letzten Jahres konzentrieren wir uns diesmal darauf, Start-ups bei ihren ersten “unternehmerischen Schritten” zu unterstützen. Es besteht immer noch Bedarf an mehr Bottom-up-Lösungen, um Lücken im Kreislaufwirtschaftssystem zu schliessen. Mit einem validierten Geschäftsmodell, einem starken Team, den richtigen Kontakten und unternehmerischen Fähigkeiten im Rucksack werden die CE Incubator-Startups nach dem Programm in der Lage sein, ihr Geschäft nachhaltig zu entwickeln.

Für die ausgewählten Startups findet die Inkubationsphase in der jeweiligen Stadt an den Impact Hubs in Bern, Genf, Lausanne und Zürich statt. Sharing-Plattformen wie TEIL.Style, Loopi und Exnaton fördern das gemeinsame Nutzen von Kleidung, Kinderwagen und Energie. Startups wie LesCouchesRebelles, ID Watch und Neustark schliessen technische und biologische Kreisläufe und erhöhen die Wertschöpfung im Produktlebenszyklus, während digitale Plattformen wie Whering, Swishy und iCEEP das zirkuläre Potential von Gütern des täglichen Gebrauchs aufdecken und Verbraucher dazu ermutigen, nachhaltiger zu konsumieren. Weitere Informationen zu den ausgewählten Startups finden Sie hier.