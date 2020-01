Update für Cat-Radlader

Im Wesentlichen sein die Sicht auf das Anbaugerät, der Fahrerkomfort und die Maschinen-leistung verbessert worden. Zudem seien Merkmale der großen Radlader übernommen und integriert worden.

Der Fusion-Schnellwechsler, der von der Kabine aus aktiviert werden kann, erhöhe die Sicht auf das Anbaugerät, was gerade bei häufigem Wechsel ein wesentlicher Vorteil sei. Eine neue Konstruktion des Torsionsrohrs aus Guss für die 930M- und 938M-Modelle verbessere die Sicht des Fahrers, auch wenn sich das Anbaugerät in einer angehobenen Stellung befindet. Der neue Standard-Hubrahmen sorge für freien Blick auf die Gabelspitze und auf die Schaufelkanten. Durch die neue Schlauchverlegung an der Seite des Hubrahmens werde die Übersicht ebenfalls verbessert.

Bessere Sichtverhältnisse bei Dunkelheit sollen durch die optionale LED-Beleuchtung erreicht werden. Mit den neuen LED-Frontfahrscheinwerfern werde die Lichtverteilung mit Abblend- oder Fernlicht verbessert. Ein neues Zusatz-Arbeitsscheinwerferpaket biete eine Leuchte in der Tankkammer, um den Tankvorgang bei schlechten Lichtverhältnissen zu erleichtern.

Neue Sitze sollen mehr Komfort für den Fahrer mit sich bringen. Neue Gewebeausführungen würden den Luftstrom bei den verschiedenen Sitzoptionen für alle Modelle der kleinen Cat Radlader verbessern. Der beheizte luftgefederte Premium-Fahrersitz sei vollständig verstell-bar und mit Stoffbezug, mechanischer Lendenwirbelstütze, Armlehnen und Sitzflächenneigung ausgestattet.

Mit dem Cat Motor C7.1 erfülle der überarbeitete 930M bereits die EU-Emissionsstufe V. Er biete außerdem eine höhere Brutto-Motorleistung, Ausbrechkraft und Kipplast im Vergleich zum Vorgänger.

Für die neuen Radlader dieser Klasse gebe es nun Ausrüstungen, die bisher den größeren Radladern von Cat vorbehalten waren. Sie könnten mit dem Cat Production Management (CPM), automatischer Zentralschmierung, Reifendrucküberwachung (TPM) und hydrauli-schen Rohrbruchsicherungen ausgerüstet werden. Mit dem CPM werde das Gewicht in der Schaufel erfasst, bevor der Fahrer mit seinem Arbeitsgerät volle Fahrt aufnimmt. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die richtige Materialmenge geladen wird, um die Anzahl der Arbeitstakte zu verringern und für optimale Ausladung der LKWs zu sorgen. Die automatische Zentralschmierung von Cat sei vollständig in die Konstruktion des Laders und in das Display der Fahrerkabine integriert; damit die Drehpunkte der Arbeitsausrüstung mit der rich-tigen Schmierfettmenge automatisch und ohne Überschuss abgeschmiert werden. Mit einem Blick auf das Display der Fahrerkabine könne der Fahrer auf den Ladern, die mit TPM ausgestattet sind, die aktuellen Reifendrücke sehen, und das System warnt, wenn diese zu niedrig oder zu hoch ausfallen.