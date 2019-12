Verbändeleitfaden zum ordnungsgemäßen Umgang mit Altbatterien

Brände in Wertstoff- und Recyclinghöfen, ausgelöst durch unsachgemäßen Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien und Lithiumzellen, sind fast täglich Gegenstand der Presseberichterstattung.

Ein Verbändeleitfaden soll über den ordnungsgemäßen Umgang bei der Entsorgung dieser potenziellen Brandgefährder aufklären.

Der von BDSV, bvse und VDM gemeinsam erarbeitete Leitfaden mit dem Titel „Brandgefahr vorbeugen! – Elektro(nik)-Altgeräte mit Lithiumbatterien richtig entsorgen – Leitfaden zur separaten Erfassung von batteriebetriebenen Elektro(nik)-Altgeräten“ soll alle Akteure über die richtige Handhabung bei der Entsorgung informieren.

Nach Angaben der Verbände richte sich der Leitfaden insbesondere an die Letztbesitzer von Elektro(nik)-Altgeräten sowie an Mitarbeiter der kommunalen Sammelstelle, die diese Altgeräte entgegennehmen. Anhand von Beispielen in den betroffenen Sammelgruppen werde erklärt, wie eine gesetzeskonforme und sichere Erfassung aussehen muss.

Die Praxisleitlinie gebe Hilfestellung zur richtigen Einordnung der entsprechenden Gerätearten. Sie stelle aber vor allem auch in den Vordergrund, welche essentielle Bedeutung eine Separierung und die ordnungsgemäße Erfassung der Batterien hat. Ziel sei es, das Brandrisiko für alle Akteure der Wertschöpfungskette auf ein Minimum zu reduzieren.

Der Leitfaden ist auf Anfrage bei den Verbänden als gedrucktes Exemplar erhältlich

Download: Leitfaden zur Vorbeugung von Brandgefahr und der Vermeidung von Fehlwürfen