Alba: Gelber Sack ist gelebter Klimaschutz

Anlässlich des morgen stattfindenden globalen Klimastreiks „Fridays for future“ weist die Alba Group auf die große Bedeutung des Recyclings für die Entlastung des Klimas hin.

Um die Klimaschutzziele bis 2030 erreichen zu können, müsse Recycling fester Bestandteil in Produktion und Wirtschaft werden.

„Leider wird dieser Umstand in der Politik noch immer missachtet“, sagt Dr. Axel Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der Alba Group. „Wir benötigen generell wesentlich mehr Rezyklateinsatz. Dabei ist es dringend erforderlich, dass auch die öffentliche Hand ihrer Vorbildrolle gerecht wird und im Rahmen ihres Einkaufsverhaltens rezyklathaltige Produkte zwingend mit einplant. Hier muss die Politik handeln und entsprechende Vorgaben schaffen.“

„Um den Einsatz von Rezyklat zu fördern, benötigen wir weitere Industriestandards“, so Schweitzer weiter. „Bisher gibt es nur einen definierten Standard für die Nutzung in Lebensmittelverpackungen. Aber all das Material, das wir aus der Gelben Tonne und dem Gelben Sack gewinnen, darf nach diesem Standard nicht zur Produktion von Lebensmittelverpackungen verwendet werden. Wir brauchen daher neben dem für Lebensmittel tauglichen Standard noch einen Qualitätsstandard für Kosmetika und Körperpflegemittel und einen dritten für Reinigungsmittel.“