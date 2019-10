Neue Shredder-Extruder-Kombination von Pure Loop

Auf der K 2019 ist eine kleinere Version des innovativen Material-Allrounder am Pure-Loop-Messestand täglich im Livebetrieb zu sehen.

Im Unterschied zu vergleichbaren Shredder-Extruder-Recyclingmaschinen am Markt soll die Pure-Loop-Lösung nur zwei Antriebe benötigen, was den Energieverbrauch deutlich reduziert. Verarbeitet werden können laut Hersteller schwere und leichte, großvolumige aber auch hochreißfeste Materialien verarbeitet werden. Der Durchsatz soll bis zu 1.500 Kilogramm pro Stunde betragen.

Die konisch konstruierte Förderschnecke führe zu einer starken Verdichtung, die wiederum eine ideale Vorerwärmung des Materials bewirke, während zugleich Sauerstoff zurückgedrängt wird. „So ist die oxidative Belastung des Materials gering, was für die Qualität der Schmelze und in weiterer Folge auch für die Qualität des Regranulats ein deutliches Plus ist. Dadurch sind besonders hohe Rückführquoten möglich“, erklärt Pure-Loop-Geschäftsführer Manfred Dobersberger.

Die gesamte Isec-Evo-Serie zeichne sich durch einfache Bedienbarkeit und hohen Automatisierungsgrad aus und die Maschinen seien schnell startklar. Das bestätigt auch Christian Nimmrichter, beim Schreibgerätehersteller Stabilo mitverantwortlich für die Einführung der Shredder-Extruder Lösung am Standort Weißenburg: „Diese Recyclingmaschine ist bei unseren Mitarbeitern von Anfang an auf hohe Akzeptanz gestoßen. Überzeugt haben uns die Flexibilität, der Aufbau, die gute Verarbeitung und auch das sehr gute Projektmanagement bei Pure Loop“, schildert er seine Erfahrungen. Recycelt werden PP-Spritzteilabfälle wie Angüsse und Anspritzpatzen. Aus dem Regranulat werden die schwarzen Kappen für die Leuchtmarkierer der kompletten Stabilo-Boss-Familie produziert.