Mülltrennung für Faule

In der Schweiz ist die Abfallverwertung bekanntlich anders aufgebaut als in Deutschland. Dazu gehört auch, dass den Bürgern in vielen Kantonen weitgehend selbst überlassen ist, ob und wie sie ihren Abfall trennen. Die Getrenntsammlung mit Bringsystem fällt nicht allen leicht. Das Start-up Mr. Green unterstützt daher: Kunden können Wertstoffe gemischt in einem Sack sammeln, der monatlich abgeholt wird. Mitarbeiter des Unternehmens sortieren die Stoffe dann.

Mit Blick auf die Vorweihnachtszeit bietet Mr. Green jetzt Abonnements für den Service als Geschenk an. Drei Monate gibt es für 64,70 Franken inklusive Versand. Über einen Code können Beschenkte sich online anmelden. Reguläre Abos umfassen eine ein- oder zweimalige Abholung pro Monat; auch bedarfsweise Abholungen sind verfügbar. Der Service wird für Privathaushalte und Unternehmen angeboten.