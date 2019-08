Initiative für Kreislaufwirtschaft gegründet

„Mit Recycling und zunehmend effizienteren industriellen Prozessen sind wir in Deutschland zumindest in einzelnen Bereichen schon in die richtige Richtung unterwegs. Wenn wir wirklich nachhaltiges Wachstum ermöglichen wollen, müssen wir allerdings neu und systemischer denken“, so Thomas Weber, Co-Vorsitzender der Circular Economy Initiative Deutschland (CEID) und Vizepräsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech). Mit der Vision einer Kreislaufwirtschaft sollen demnach neue, effektive Wege aufgezeigt werden, wie Wertschöpfungsketten zu Kreisläufen verbunden werden können.

Anlässlich des Auftakts der Initiative sagte Thomas Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): „Wir brauchen eine ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft, damit auch zukünftige Generationen in einer intakten Umwelt gesund und in Wohlstand leben können.“ Das BMBF unterstütze deshalb die an der Circular Economy Initiative Deutschland Beteiligten dabei, den Wandel hin zu einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft intensiv voranzutreiben.

EU-Länder haben Strategien für Kreislaufwirtschaft

Zum Auftakt der Initiative hat Acatech in Kooperation mit Systemiq eine Vorstudie vorgelegt. Ermöglicht durch die Förderung der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation wertet diese internationale Erfahrungen bei der Gestaltung des Wandels hin zu einer Kreislaufwirtschaft aus. Zudem präsentiert das Autorenteam zehn Elemente zur Gestaltung einer Kreislaufwirtschaft für Deutschland, die auch auf Grundlage von Expertenworkshops mit Mitgliedern der Circular Economy Initiative entwickelt wurden.

Ein Ergebnis der Vorstudie: Die Vision einer Kreislaufwirtschaft habe international große Bedeutung. Die EU und mehrere Mitgliedsländer haben bereits strategische Pläne für einen Übergang zu einer ressourcenschonenden Wirtschaftsweise nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entwickelt – zum Beispiel die Niederlande, Portugal oder Luxemburg. Auch außerhalb Europas folgen Länder dieser Leitidee, beispielsweise China, Japan oder Kanada.

Anwendungsbeispiele für Batterien und Verpackungen

Die Autorinnen und Autoren der Vorstudie kommen zu dem Fazit, Kreislaufwirtschaft habe das Zeug zu einem integrierenden Leitbild und zu einer Strategie, nationale Ziele zu harmonisieren und damit mögliche Zielkonflikte zwischen Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit zu überwinden.

Entwickelt werden soll nun eine Roadmap für Deutschland. In Arbeitsgruppen analysieren die Mitglieder der Initiative zirkuläre Geschäftsmodelle, nötige Rahmenbedingungen und konkrete Anwendungsbeispiele einer Kreislaufwirtschaft in den Bereichen Batterie für Elektroautos und Verpackung.