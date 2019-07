Neuer Vorzerkleinern für LVP-Sortierung

Anfang 2019 hat die Hubert Eing Kunststoffverwertung GmbH eine neue Aufbereitungsanlage mit 6.000 Quadratmeter Betriebsfläche am Firmenstandort Gescher (Nordrhein-Westfalen) in Betrieb genommen.

Ziel ist die Verarbeitung von 100.000 Jahrestonnen Leichtverpackungen. Rund 20 Mitarbeiter betreiben die neue Anlage im 3-Schichtbetrieb. Im Zentrum der Anlage steht ein Vorzerkleinerer Type XL3000 von THM Recycling Solutions. Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit THM und deren Produkten habe man sich für den Vorzerkleinerer entschieden. Stephan Eing, Geschäftsführer von Eing, gab zudem an, die Liefertreue von THM und die Qualität der gelieferten Maschine zu schätzen.

Seit über 25 Jahren ist die Hubert Eing Kunststoffverwertung GmbH im Rahmen des Dualen Systems Deutschland (DSD) in der werkstofflichen Aufbereitung von Mischkunststoffen so wie vergleichbarer Stoffgruppen wie PP (Polypropylen), Folien und vieler weiterer Kunststoffartikel als Entsorgungsfachbetrieb tätig. Auf einem Areal von 58.000 Quadratmetern sorgen Anlagen in Gescher für die Aufbereitung und Verwertung von Kunststoffen, die anschließend verschiedensten Einsatzgebieten zugeführt werden.