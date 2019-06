Kooperation für aeroben Abbau gemischter Abfallströme

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Advetec mit Sitz im englischen Bath ist Spezialist für die Behandlung von Abfall- und Abwasserströmen. Auf der Suche nach einer kleinen, kompakten Zerkleinerungslösung für eine optimierte Aufbereitung von organischem Abfall sei der Entsorgungsbetrieb auf Untha gestoßen. Der Zweiwellenzerkleinerer S25 fungiere nun als Teil der Lösung von Advetec und unterstützte den raschen Abbau von Bioabfall. Auf kleiner Standfläche bewältige die Anlage in weniger als 72 Stunden eine Massenverringerung gemischter organischer Abfallströme um 60 bis 90 Prozent.

Im Zuge des Advetec-XO-Verfahrens würden organische Inhalte durch die Mischung natürlicher Bakterien und Stimulantien abgebaut. Die dadurch entstandene exotherme Reaktion schaffe eine sich selbst erhaltende Biomasse. Die Advetec XO-Reihe könne Abfallmengen von 500 kg bis 10.000 kg täglich zu einem trockenen Ausgabematerial mit hohem Energiegehalt verarbeiten.

Die modulare Bauweise des kompakten S25-Zerkleinerers von Untha mache ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Komplettlösung von Advetec. Gary Moore, Sales Director von Untha in Großbritannien: „Das Gerät lässt sich perfekt integrieren und ist mit einem benutzerfreundlichen Bedienfeld ausgestattet, das einfachste Handhabung ermöglicht. Aktuell ist die Technologie für die Herstellung eines streifenförmigen Granulats in der Größe von 100 mm x 19 mm konzipiert, welches eine gute Verwertungsmöglichkeit für Unternehmen darstellt, die ihren Abfall mit Hilfe eines Advetec-Systems direkt an der Quelle behandeln.“ Fünf S25-Zerkleinerer seien bereits an Advetec für den Einsatz bei Kunden vor Ort verkauft worden – zwei gingen nach Großbritannien und drei in die USA.