Geocycle Mexico sagt Deponien den Kampf an

Vorheriger Artikel

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich wird eine Reduzierung der Tierbestände in der Landwirtschaft diskutiert – denn insbesondere Gülle sorgt für hohe Treibhausgas (THG)-Emissionen. Wie sie in Zukunft CO2-neutral verwertet werden könnte, hat eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Pöttinger Fermenter untersucht.