Ökologisch verpacken mit Kunststoff

Der „Management-Leitfaden Eco Design von Kunststoffverpackungen“ wurde am 12. Juni 2019 erstmalig in Berlin vorgestellt. Der als praxisorientiertes Werkzeug angelegte Leitfaden soll Unternehmen helfen, die passende Eco Design-Strategie zu finden und in die Verpackungsentwicklung zu integrieren.

„Der Leitfaden Eco Design von Kunststoffverpackungen ist ein wirkungsvolles und ganzheitliches Werkzeug, das von seinen Anwendern dringend erwartet wird“, so IK-Geschäftsführerin Dr. Isabell Schmidt über das nun vorliegende Ergebnis. Der Leitfaden ist kostenfrei zu nutzen unter: www.ecodesign-packaging.org

Eco Design strategisch verankern: Kernleitfaden für das Management

Während Verpackungsdesigner ihre Verpackungslösungen anhand von Checklisten, Anleitungen oder illustrativen Beispielen zielgerichtet optimieren können, wurde für das Management ein Kernleitfaden entwickelt, der dem nachhaltigen Verpackungsdesign bereits auf den obersten Entscheidungsebenen den Boden bereitet. Eco Design könne so von Beginn an mitgedacht werden, heißt es weiter.

Eco Design ist mehr als Design for Recycling

Kunststoffverpackungen, die Waren während des Transportes, in den Geschäften und beim Endverbraucher schützen, spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, wertvolle Ressourcen zu schonen und das Klima zu schützen. In den letzten Jahren seien Kunststoffverpackungen jedoch zunehmend unter Druck geraten aufgrund von unzulänglichem Abfallmanagement in verschiedenen Regionen der Welt, so die IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen.

Große Kunststoffmengen würden ungenutzt auf Deponien verbleiben oder gelangten sogar über das sogenannte Littering in die Umwelt. Von Herstellern und Nutzern werde zunehmend ein „Design für Recycling“ gefordert, um den Kunststoff dauerhaft im Wertstoffkreiskreislauf zu halten.

„Während gerade für das „Design für Recycling“ in den vergangenen Jahren bereits eine Reihe von Leitfäden und Tools entwickelt wurden, fokussiert der vorliegende Leitfaden auf die Vermittlung eines umfassenden Verständnisses von Eco Design. Gleichzeitig sind die bestehenden Tools erstmalig gebündelt verfügbar“, fasst Dr. Schmidt zusammen. „Mit den zugrundeliegenden Ansätzen können wir das ökologische Profil von Kunststoffverpackungen noch weiter verbessern.“20190612_pm_ik_leitfaden_eco_design-1