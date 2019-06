Nehlsen AG mit neuen Vorständen

Nächster Artikel

Der „Management-Leitfaden Eco Design von Kunststoffverpackungen“ wurde am 12. Juni 2019 erstmalig in Berlin vorgestellt. Der als praxisorientiertes Werkzeug angelegte Leitfaden soll Unternehmen helfen, die passende Eco Design-Strategie zu finden und in die Verpackungsentwicklung zu integrieren.