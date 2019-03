Elektrischer Umschlagbagger für Abfall und Recycling

Der kleine Sennebogen 817 seie wendig und kompakt, robust im Dauereinsatz und präzise zu bedienen. Diese Vorteile spiele die Maschine schon heute in zahlreichen Einsätzen im Abfallrecycling aus, denn mit einem Paket an serienmäßig verfügbaren Ausstattungsmerkmalen wie temperaturgeregelten Lüfterantrieben, bester Schallisolierung und der bewährt zuverlässigen Hydraulik komme der 817 auch in anspruchsvollen Einsatzumgebungen bei Staub, Hitze und unter Dauerbelastung bestens zurecht. Darüber hinaus gebe es Anforderungen, die noch mehr von dieser kleinen Maschine fordern. Daher werde der Sennebogen 817 E auch als Elektrobagger in verschiedenen Ausführungen gebaut.

Mit einem Einsatzgewicht von rund 17 Tonnen und Ausrüstungslängen bis 9 m sei der 817 E besonders für den Einsatz in der Halle geeignet. Die Elektromaschinen könnten mit Powerpack vollelektrisch arbeiten und nur zur Überbrückung der Wegstrecke bis zum nächsten Versorgungspunkt per Dieselgenerator im Heck sich selbst mit Strom versorgen. Auch die Stromzuführung über die Decke oder über Kabeltrommeln habe sich in zahlreichen Einsätzen bewährt und sei auch für den 817 E erhältlich. Akkulösungen könnten derzeit auf Anfrage projektiert und umgesetzt werden.