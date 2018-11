Chinesische Experten im Dialog mit dem WFZruhr

Wie funktioniert die Kreislaufwirtschaft in Deutschland, was bedeuten die gesetzlichen Rahmenbedingungen und welche Akteure bieten ihre Dienstleistungen und Produkte an? Diese Fragen sowie Themen rund um Anlagentechnik und Logistik beschäftigten eine chinesische Fach-Delegation, die auf der Messe Recyclingtechnik Anfang November dem WFZruhr einen Besuch abstattete.