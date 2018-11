Nehlsen erhält Auftrag für Entsorgungsleistungen für die Offshore-Plattformen von TenneT

Die Nehlsen GmbH & Co. KG hat sich im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung der Firma TenneT Offshore GmbH erfolgreich durchgesetzt. Seit dem 1. Oktober 2018 führt das Unternehmen für die nächsten Jahre Entsorgungsleistungen für die auf Konverter-Plattformen in der Nordsee anfallenden ungefährlichen und gefährlichen Abfälle durch, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Neben der Bereitstellung sowie dem Transport der Behälter inklusive der erforderlichen Anschlagmittel für die Sicherung auf Schiff und Plattform sei Nehlsen auch für die sach- und fachgerechte Reinigung, Pflege, Kontrolle und Wartung der Behältnisse zuständig. Zudem verantworte das Unternehmen die Behandlung und Entsorgung aller entstehenden Abfälle und Abwässer. Die lückenlose Dokumentation der landseitigen Beförderungs- und Entsorgungsleistungen sei ebenfalls Bestandteil des Auftrags, den die Mitarbeiter des Nehlsen-Standortes in Georgsheil ausführen.

„Wir freuen uns sehr über den positiven Ausgang der Ausschreibung. Damit erschließen wir ein neues Geschäftsfeld und bauen insbesondere unsere Kompetenzen in den Bereichen hochseetaugliche Logistik und Bereitstellung offshore-zertifizierter Abfallbehälter aus“, sagt Geschäftsführer Lutz Siewek und erklärt weiter: „Gemeinsam mit TenneT verfolgen wir das Ziel, durch eine verbesserte Getrenntsammlung die Menge der verwertbaren Abfälle und damit Recyclingquote deutlich zu erhöhen.“

Start- und Endpunkt der Transporte sei der Seehafen Emden. TenneT betreibe insgesamt sieben Offshore-Netzanbindungen mit Höchstspannungsgleichstrom-Technologie (HGÜ) und die dazugehörigen Offshore-Konverterplattfomen in der Nordsee. Drei weitere HGÜ-Netzanbindungen von TenneT befinden sich im Bau. Mit diesem Auftrag bietet Nehlsen seine Spezialentsorgungsdienstleistungen für Schiffe in hafennahen Gebieten nun auch für den Offshore-Bereich an, so Nehlsen abschließend.