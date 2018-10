Nachhaltige Start-ups gesucht

„Diese zehn Geschäftsideen lösen nicht nur Zukunftsprobleme, sie machen aus innovativer Nachhaltigkeit zugleich einen echten Wettbewerbsvorteil,“ sagt Matthias Willenbacher, Mitinvestor und Initiator des Awards. „Jetzt ist die Kraft der Crowd gefragt. Beim Online-Voting kann jeder mit seiner Stimme zum (Business-)Angel werden und seinen persönlichen Favoriten unterstützen.“

Die Nominierten:

ChargeX – modulare Ladelösung für Elektroautos

CLT Carbon Loop Technologies – Pflanzenkohle aus Abfall-Biomasse

CREAPAPER – Papierprodukte aus Gras

envuco – nachhaltige und smarte Gebäudeautomation

HPS Home Power Solutions – Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie

neoFarms – Indoor-Gewächshaus im Kühlschrankformat

Off-Grid Europe – Softwareplattform für effizientere erneuerbare Energiesysteme

ONO – elektrische Cargobikes für CO2-freien Logistikverkehr

TrustChain e.G. – Plattform für nachhaltige und soziale Innovationen

VoltStorage – Stromspeicher für erneuerbare Energien

Bis zum 15. Oktober kann im Rahmen des Online-Votings auf wiwin-award.de abgestimmt werden.

Die aus dem Online-Voting hervorgehenden fünf Finalisten können am 18. Oktober in der „Nacht der Engel“ auf der Bühne der Adidas Runbase die Wiwin Award-Jury mit einem Live-Pitch überzeugen und ein Investment in Höhe von 500.000 € gewinnen.