Andritz nimmt Universal-Granulator UG in Frankreich in Betrieb

Andritz hat einen Universal Granulator UG für die Péna-Gruppe in Mérignac, Frankreich, erfolgreich in Betrieb genommen. Der Granulator, der in einem bestehenden Recycling-Werk installiert wurde, bereitet Industrieabfälle für die Herstellung von Ersatzbrennstoffen auf.

Der Universal Granulator UG vom Typ 2000E zerkleinert laut Hersteller das Eingangsmaterial auf eine Korngröße von 20-40 mm. Austauschbare Siebe mit variierbaren Sieblochdurchmessern bestimmten die Korngröße sowie den Durchsatz. Das gewonnene Endprodukt sei hochkalorischer Brennstoff, der in Zementwerken als Öl- oder Kohleersatzbrennstoff eingesetzt wird. Der Universal Granulator UG 2000E bis zu 10 Tonnen Industrieabfall pro Stunde verarbeiten.

Der Granulator funktioniere nach dem Schlagscherenprinzip und schneide das Eingangsmaterial über rotierenden Messerblöcken an feststehenden Messern, wodurch eine gleichbleibend hohe Schnittqualität erreicht werde. Der Shredder zerkleinere nicht nur massive und ungehärtete Metalle, sondern auch eine große Bandbreite an weiteren Materialien wie Reifen, Elektronik- und Elektroschrott, Altkabel, Ölfilter, Textilabafall etc. Aufgrund seines Schwungradantriebs sei der Granulator besonders energieeffizient, er besitze ein wartungsfreundliches Design und eine solide Konstruktion, die Stöße sicher abfängt.

Die Péna-Gruppe ist ein familiengeführtes Industrieunternehmen, das sich auf das Recycling von Industrie- und Haushaltsabfällen spezialisiert hat. Die Gruppe verfügt über Niederlassungen in Gironde, Aveyron, Poitou-Charentes sowie in Französisch-Guyana und war das erste Unternehmen in Frankreich, das sich auf die Herstellung von Ersatzbrennstoffen konzentrierte.