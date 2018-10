Zwei neue Maschinentypen von THM

Beim Granulator Typ ZMK1607 und ZMK2007 handele es sich um einen neue Granulator-Baureihe in einer extra schweren und extrem verstärkten Ausführung für anspruchsvolle, fordernde und schwierige Aufgaben, wie zum Beispiel die Zerkleinerung von Elektronikschrott, Reifengummi, Aluminium, Kupfer und anderen Metallen, oder das Putzen von Reifendraht, das beim Recycling von Fahrzeugreifen anfällt. Dieser Maschinetyp sei in einer Arbeitsbreite von 1.600 mm und einem Antriebsmotor von 250 kW (ZMK1607) wie auch in einer Arbeitsbreite von 2.000 mm mit einem Antriebsmotor von 315 kW (ZMK2007) verfügbar. Je nach Aufgabenstellung stehe für diesen Maschinetyp ein hydraulisch betätigter Pendel-Nachdrücker optional zur Verfügung.

Mit dem Universal Granulator XG2400 könne man großes sperriges Aufgabegut einstufig auf die gewünschte Endgröße zerkleinern. Diese Maschine lasse sich für die einstufige Erzeugung von Ersatzbrennstoff verwenden; dem Zerkleinern von Kabelschrott , zur Zerkleinerung von PKW-Reifen und für weitere Anwendungen. Der Universal Granulator habe eine Arbeitsbreite von 2.400 mm und könne wahlweise mit 1 x 200 kW oder 2 x 200 kW angetrieben werden.

Bei dieser Zerkleinerungsmaschine handele es sich um eine Kombination eines AG Granulator und eines XL Vorzerkleinerer. Die Schneidgeometrie der Rotor- und Statormesser sei an die THM-Granulatoren der Baureihe ZM und AG angelehnt und das Mahlgehäuse entstamme dem XL-Vorzerkleiner.