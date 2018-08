Kreative Ideen rund um Mehrweg gesucht

Vorheriger Artikel

Der Verein kunststoffland NRW bietet erneut die Plattform für den interdisziplinären Austausch: Entscheider und Praktiker, die Kunststoffe herstellen, verarbeiten, in ihren Produkten anwenden oder vertreiben sowie recyceln und wiederverwerten, treffen sich am 10. Oktober 2018 bei der SASE in Iserlohn.