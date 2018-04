Sonderpreis beim Green-Alley-Award

Mit dem Sonderpreis will der deutsche Crowdfunding-Pionier Seedmatch junge ökologische Unternehmen mit seinem Know-how fördern und ihnen eine zusätzliche Finanzierungsoption bieten. Der Preis beinhaltet einen Tages-Workshop mit dem Seedmatch-Team, in dem der Sieger alle Tipps und Tricks rund um die perfekte Crowd-Kampagne kennenlernt, sowie die Option auf eine Crowdfunding-Kampagne auf Seedmatch oder seiner auf die Finanzierung ökologischer Projekte spezialisierten Schwesterplattform Econeers. Die Kampagne wird mit einem auf den Markt des Gewinners zugeschnittenen Mediapaket und Marketingbudget unterstützt.

Ab sofort bis zum 1. Juli 2018 können sich Startups und Jungunternehmen, deren Geschäftsmodell darauf beruht, Ressourcen in einen Kreislauf zurückzuführen, online über die Webseite für den diesjährigen Green Alley Award bewerben. Hierfür kommen sowohl Unternehmen, die mit ihren Produkten oder Services kurz vor der Markteinführung stehen, als auch solche, die sich bereits in der Wachstumsphase befinden, in Frage. Die sechs Favoriten werden Mitte September benachrichtigt und zum Finale am 18. Oktober in Berlin eingeladen, wo sie in individuellen Gesprächsrunden mit Experten aus der Circular Economy und der Startup-Branche an ihrem Geschäftsmodell arbeiten. Anschließend werden im Rahmen eines Live-Pitches vor einer Experten-Jury und internationalem Publikum die Gewinner ermittelt. Einer der Finalisten kann sich über den Seedmatch Crowd Award und damit die Option auf eine attraktive und reichweitenstarke Finanzierungskampagne freuen.