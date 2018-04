H&G mit Entsorgungstechnik 4.0 auf der IFAT

Die H&G Entsorgungssysteme GmbH will auf der IFAT eine Neuentwicklungen zur Wertstoffverdichtung unterschiedlicher Fraktionen sowie seine Unterflurlösungen zur Sammlung von Wertstoffen und Abfällen zeigen.

Messehighlights sind laut Unternehmen stationäre wie mobile Schneckenverdichter in vier unterschiedlichen Größen und mit entsprechenden vorgeschalteten Zerkleinerern zur Entsorgung von Fraktionen wie Holz, Papier und Kartonagen. Zudem will H&G für seine Schneckenverdichter Smart-Steuerungen zur Ferndiagnose sowie Remote-Steuerung unterschiedlicher Parameter zeigen, mit denen die Effizienz der Entsorgungsprozesse deutlich erhöht werden soll. Zudem präsentiert das Unternehmen in diesem Jahr die neueste Version seiner automatisierten Entsorgungslösung WIN auf Basis fahrerloser und flurgebundener Transportsysteme (AGVR).

Halle A5, Stand 141/240