Stephan Rösgen übernimmt Geschäftsführung

Stephan Rösgen folgt auf Welf Jung. Nach über zehnjähriger Tätigkeit für Metal Packaging Europe als Geschäftsführer und Sprecher des Forum Getränkedose hat Jung seine Ämter turnusmäßig zum 1. März 2018 an Stephan Rösgen übergeben.

„Über ein Jahrzehnt ist eine lange Periode, die sehr intensiv und spannend war. Die Zeit ist nun reif für einen Wechsel. Mit Stephan Rösgen übernimmt ein absoluter Fachmann die Position, der mit professioneller Weitsicht und situativem Gespür für den Verband die Ideallösung für die Zukunft ist“, sagt Welf Jung, der weiterhin als Vice President Global Keyaccount für Ball Beverage Packaging tätig sein wird.

Dessen Nachfolger würdigt die Arbeit und das damit verbundene Engagement. „Welf Jung hat herausragende Arbeit geleistet, meinen höchsten Respekt und Dank dafür. Ich freue mich, dass der Verband mir ein so großes Vertrauen entgegenbringt und stelle mich den kommenden Herausforderungen“, so Stephan Rösgen, von Hause aus Jurist. In seiner Haupttätigkeit ist er beratend für die Ardagh Group tätig, die mit den Herstellern Ball Packaging und Crown Holdings das Forum Getränkedose komplettiert, heißt es abschließend.