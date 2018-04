IFAT: Axians eWaste präsentiert digitale Lösungen

Unter dem Motto „Abfallmanagement digital: Einfach. Umfassend. Gut.“ präsentiert Axians eWaste mit drei Partnerunternehmen – darunter AIS – auf der IFAT 2018 ein Gesamtkonzept zur Digitalisierung von Prozessen rund um den Abfallkreislauf und das Umweltmanagement. Neben den etablierten Onlineplattformen zeigt das Unternehmen in Halle A6, Stand 329 auch Neuigkeiten, wie den Umwelt- und Energiereport eNATUREcloud.

eNATUREcloud: Umsetzung der europäischen Energieeffizienzrichtlinie mit System

Auf der IFAT präsentiert Axians eWaste erstmals den neuen Umwelt- und Energiereport eNATUREcloud, bei dem die Themen Energiemanagement und Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielen – nicht zuletzt da seit Einführung der europäischen Energieeffizienzrichtlinie (EU-EED) große Unternehmen in der EU vor der Herausforderung stehen, die Vorschriften der unterschiedlichen nationalen Umsetzungen zu erfüllen. eNATUREcloud wurde entwickelt, so der Hersteller, um große Unternehmen – definiert als Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern oder einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro und einer Jahresbilanzsumme von mehr als 43 Millionen Euro – bei der Umsetzung der EU-EED und der Verbesserung der Ökobilanz hinsichtlich des Energiemanagements zu unterstützen sowie den Einsatz eines durchgängigen, effektiven und nachhaltigen Umweltmanagements zu ermöglichen.

Erzielt wird das beim Energiereport unter anderem durch mobile Datenerfassung von Energieverbrauchern, Abgleich mit Lieferantenrechnung sowie einer minutiösen und konzernweiten Erfassung des Verbrauchs von Energieträgern. Der Umweltreport hingegen erfasst quantitative Aussagen (zum Beispiel Verbrauchswerte für Energieträger und Ressourcen) und qualitative Aussagen hinsichtlich Best Practices beispielweise in Hinblick auf Energiesparen und Abfalltrennung sowie andere Sensibilisierungsaktionen im Umweltbereich. Mit eNATUREcloud erhalten Unternehmen eine einheitliche Datenbasis für alle Unternehmen eines Konzerns, können die Datenhoheit juristisch selbständiger Struktureinheiten sicherstellen und Daten stets nach Wunsch konsolidierenm heißt es vonseiten des Herstellers. Die Unveränderlichkeit gemeldeter Daten sowie eine mögliche nachträgliche Korrektur im definierten Umfang seien gewährleistet.

Qualifizierte Signaturen in eIDAS

Neben den bekannten Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS), wie dem digitalen Abfallnachweisverfahren (eANVportal), dem Stoffstrommanagement (eNATUREportal), der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen (eTFSportal) und der Digitalisierungs-Plattform „eSERVICEportal“ für nahtlose Echtzeitkommunikation zwischen Abfallwirtschaftssystem, Transportfahrzeugen, Dienstleistern und Endkunden informiert Axians eWaste auf der Messe ebenfalls über Neuerungen hinsichtlich den eIDAS-konformen Signaturen. Derzeit arbeitet Axians eWaste daran, dieses Verfahren in die Portale zu integrieren und so das Setzen von qualifizierten elektronischen Signaturen auch im eANV-Umfeld erheblich zu erleichtern, heißt es abschließend.

Halle A6

Stand 32