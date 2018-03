Einzigartiges Sortierkonzept für Leichtverpackungen

Das sensorbasierte Sortiersystem von Binder+Co ist eine Lösung zur Sortierung von Verpackungsabfällen wie PET, HDPE, PP, Getränkekartons, Papier und Karton. Mit nur einer Sensoreinheit lassen sich Unternehmensangaben zufolge bis zu sechs Produktfraktionen sortieren. Die einzelnen Fraktionen werden mit Luftdruck durch ein perforiertes Förderband in die jeweiligen Austragswege befördert. Das System ist vollautomatisch und kompakt, damit sind nur geringe Investitionen in die Unterkonstruktion und Fördertechnik erforderlich, heißt es weiter. Clarity multiway sorge dabei für äußert gute Produktqualitäten. Leichtstoffverpackungen werden damit zu wertvollen Sekundärrohstoffen, die nicht mehr auf Deponien landen oder in Verbrennungsanlagen entsorgt werden müssen, sondern direkt der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Clarity multiway sortierte Verpackungsabfälle aus Haus- und Gewerbemüll, 3DFraktionen wie Flaschen, Getränkeverpackungen, Kanister und Kunststoffbehälter und 2D-Fraktionen wie Folien, Papier und Karton. Die Binder+Co AG präsentiert auf der IFAT live das Lösungskonzept für die Aufbereitung von Kunststoffabfällen.

