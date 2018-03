Keine weitere Auflage der terratec

Nächster Artikel

Das 2003 gegründete Entsorgungsunternehmen HDB-Recycling in Hünxe bei Wesel ist einer der großen Baustoff-Aufbereiter am Niederrhein. 12 Mitarbeiter und ein sehr großer Park an Hyundai-Baumaschinen bereiten mit jedem einen sechsstelligen Tonnen-Betrag an Baustoffen auf.