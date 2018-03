Schulungsunterlagen „Sicherheit in der Abfallsammlung“ erschienen

In der Entsorgungswirtschaft herrscht ein hohes Unfallrisiko, dabei ist der größte Teil der Unfälle verhaltensbedingt.

Um hier Verbesserungen zu erreichen, wurden vom Leiter der Arbeitssicherheit der Berliner Stadtreinigung, Dr. Benning, gemeinsam mit dem Resch-Verlag Schulungsunterlagen entwickelt. So gibt es nun zur Müllwerkerschulung das Lehrsystem „Sicherheit in der Abfallsammlung“.

Es soll eine umfassende PowerPoint-Präsentation sowie Dozententexte enthalten. Für die Schulungsteilnehmer sei lehrgangsbegleitend eine gleichnamige Lernbroschüre erschienen. Daneben gebe es Testbogen, um den Erfolg der Schulungen auch überprüfen zu können.

Ziel sei es, das Bewusstsein der Beschäftigten in der Entsorgungswirtschaft für ein sicheres und gesundes Arbeiten praxisorientiert zu steigern und so langfristig verhaltensbedingte Gesundheitsgefahren und Unfälle zu reduzieren. Insbesondere Neulinge sollen so auf die gefährliche Tätigkeit vorbereitet werden.

Die Schulungsunterlagen sollen für die private wie für die kommunale Entsorgungswirtschaft gleichermaßen anwendbar sein. Bei der Erarbeitung der Werke seien die einschlägigen Gesetze und Vorschrif- ten, darunter die DGUV-Branchenregel „Abfallsammlung“, berücksichtigt worden. Auch für die regelmäßigen Unterweisungen seien die Unterlagen einsetzbar.

Das Lehrsystem umfasst laut Verlag für den Ausbilder insgesamt 140 bebilderte und animierte PowerPoint-Präsentationsfolien sowie 140 Dozententexte, die auch gedruckt beinhaltet sind und kostet € 435,-. Die Broschüre „Sicherheit in der Abfallsammlung“ im DIN A5-Format umfasst 67 Seiten und kostet € 12,- ; das Testbogenpaket für 10 Tielnehmer € 118,-. Weitere Informationen und eine Demoversion des Lehrsystems stehen auf der Webseite des Verlags zur Verfügung.