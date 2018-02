Bandsystem für Ballen vereinfacht die Arbeit

Als der Kartonproduzent DS Smith sein Bandsystem für den Transport von Ballen in Tampere, Finnland, erneuern musste, suchte man eine neue Lösung. Presona lieferte ein System mit weniger beweglichen Teilen, leichter zu reinigen und zu warten.

2015 entstand bei DS Smith die Forderung, das vorhandene Bandsystem zu ersetzen. Das System war mit zwei Presona-Pressen verbunden, die seit mehr als 20 Jahren Ballen aus Kartonabfall produzieren. Nun war das System, in Form eines vertikalen Lifts, alt und hatte einige Ausfälle. DS Smith suchte etwas Neues, vorzugsweise etwas “Innovatives”.

2016 installierte Presona ein komplett neues Bandsystem. Das neue System ist einfacher und deshalb zuverlässiger als das alte Bandsystem. Im Gegensatz zum alten System, sind alle Komponenten auf dem gleichen Niveau über dem Boden montiert und geben dem Bediener leichteren Zugang zwecks Reinigung und Wartung. Das Herz ist ein automatischer Wagen, welcher auf Schienen laufend, die Ballen von den 2 Pressen einsammelt.

Seppo Soisenniemi, Servicemanager von DS Smith, fast seine bisherigen Erfahrungen zusammen.“Das neue Bandsystem ist einfach zu nutzen und benötigt weniger Platz, welches alle Komponenten leichter zugänglich macht. Wir sind damit sehr zufrieden.“

Gleichzeitig mit der Installation des neuen Bandsystems, entschied man sich bei DS Smith, eine der Pressen aus dem Jahre 1975, durch eine weitere Presona 40 OH2 zu ersetzen.

„Wir habe die erste 40 OH 2 seit 1998 und wir sind sehr zufrieden damit. Sollte nun etwas mit einer Presse geschehen, so können wir einfach auf die Andere umschalten. Beide nutzen die gleichen Ersatzteile, was sehr praktisch ist“, sagt Soisenniemi.

Das Bandsystem bei DS Smith im Einsatz.