Neue Ausgabe des WFz-ruhr-Magazins erschienen

Das Magazin präsentiert wieder aktuelle Themen rund um die Kreislauf- und Umweltwirtschaft in der Region.

Zu den aktuellen Themen gehören ein Bericht über Musa G., der ohne lesen und schreiben zu können nach Deutschland kam und nun eine Ausbildung zum Kraftfahrer mache.

Aurubis, weltgrößte Kupfer-Recyclingzentrum mit Sitz in Lünen, macht sich zukunftsfest: Arubis baut an der Kupferstraße in Lünen einen 2.400 Quadratmeter großer Gebäudekomplex mit Schulungsflächen und Werkstätten für die Ausbildung.

EDG und Thyssen Krupp Europe arbeiten im Bundes-Forschungsprojekt „TErrA“.

Diese und weitere Themen lesen Sie in der aktuellen Ausgabe, die kostenfrei unter info@wfz-ruhr.de oder www.wfz-ruhr.de bestellt werden kann.