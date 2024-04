15 Jahre Kapselrecycling in Österreich

15 Jahre später umfasst dieses mehr als 2.100 Sammelstellen, über die 38 % der gebrauchten Nespresso-Kapseln zurückgegeben werden. Mit dem Ziel, die Recyclingquote weiter zu steigern, plant Nespresso, die Möglichkeiten zum Recycling weiter auszubauen, aktuell mit einem Pilotprojekt in Oberösterreich.

Um die Recyclingquote weiter zu steigern, sucht Nespresso laufend nach neuen Möglichkeiten, um das Recycling gebrauchter Kaffeekapseln für die Verbraucher*innen so einfach wie möglich zu gestalten. So läuft aktuell gemeinsam mit dem Kaffee- und Teeverband sowie der Altstoff Recycling Austria ein Pilotprojekt in Oberösterreich, sowie den Abfallverbänden Krems Land und Schwechat, wo Verbraucher*innen seit Oktober 2023 gebrauchte Kaffeekapseln aller Marken und Materialien gemeinsam abgeben können. Dafür stellt Nespresso seine Sammelstellen in den Altstoffsammelzentren auch anderen Anbietern zur Verfügung. Darüber hinaus wurden eigene Sammelstellen in den Billa Plus Filialen in Oberösterreich eingerichtet.

Bis 2025 will das Unternehmen eine Recyclingquote von 50 % erreichen.