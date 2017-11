ELS geht in Berufung

Nächster Artikel

Im Rahmen der Partnerschaft sollen Plastik-Sammelcenter in Haiti errichtet werden. Die lokale Bevölkerung soll dort gesammelten Plastikabfall abgeben und gegen Geld oder Sozialleistungen eintauschen können. Zudem will Henkel das recycelte Plastik künftig in seinen eigenen Produktverpackungen einsetzen.