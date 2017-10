Biogasanlage in der größten Stadt der Welt

Mit der Lieferung von zwei Kompogas-Fermentern für eine Biogas-Anlage in Chongqing gelingt Hitachi Zosen Inova der Markteintritt in China.

Mit der Vertragsunterzeichnung über die Lieferung von zwei PF1800 Kompogas-Stahlfermentern an German Bio Energy Technology (GBE) für das Biogasanlage-Projekt in der chinesischen Stadt Chongqing gelingt dem Schweizer Cleantech-Unternehmen Hitachi Zosen Inova (HZI) der Markteintritt in China. Die Millionenmetropole in der Provinz Sichuan gilt mit 82‘400 km2 Fläche und knapp 30 Mio. Einwohnern als weltweit grösste Stadt.

Für HZI und den lokalen Partner GBE bedeutet die Anlage in Chongqing das erste gemeinsame Projekt in China. Doch nicht nur die Zusammenarbeit ist ein Novum. „Die Abfallzusammensetzung in China ist oft unvorhersehbar und bedingt eine gewisse technologische Flexibilität“, erklärt Markus Dicke, CEO bei German Bio Energy Technology. „Die robuste Kompogas-Technologie trägt diesem Umstand Rechnung und verspricht eine optimale Biogasproduktion. Die Wahl fiel daher schon früh auf den Technologieführer HZI“, sagt er weiter.

Die Biogas-Anlage wird auf dem Areal eines lokalen Entsorgungsparks entstehen, wo die angelieferten Hausabfälle in einem ersten Schritt sortiert werden. Anschließend werden den beiden Fermentern täglich bis zu 200 Tonnen der separierten Biofraktion zugeführt und zu ca. 6,7 Mio. Nm3/a Biogas und Kompost aufbereitet.