Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm

Der Absatz von Behälterglas in Tonnen ist in der ersten Jahreshälfte mit einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen. Der Absatz im Inland blieb mit 0,0 Prozent stabil, im Ausland steigerte er sich um 2,7 Prozent.