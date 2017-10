Komatsu Germany: Einweihungsfeier Technical Center Düsseldorf

Die Komatsu Germany GmbH feierte am 20.09.2017 zum einen die Eröffnung des neu gebauten „Technical Centers“. Zum anderen verabschiedete sie zusammen mit internationalen Kunden die 1.000ste Maschine, bestimmt für eine Goldmine in Mexiko.

Darüber hinaus fällt dieses Kalenderjahr mit dem 110-jährigen Jubiläum der Firmengeschichte zusammen, heißt es weiter vonseiten des Unternehmens. Zu diesem Anlass erwartete die Komatsu Germany GmbH rund 150 Gäste aus dem In- und Ausland. Zu den Ehrengästen zählten Kunden und Händler, namhafte Vertreter aus Politik und Wirtschaft (unter anderem Minister Prof. Dr. Pinkwart, Oberbürgermeister Thomas Geisel sowie der japanische Konsul Ryuta Mizuuchi), Zulieferer sowie die komplette Führungsriege der japanischen Muttergesellschaft (unter anderem Chairman of the Board: Kunio Noji, President and CEO Tetsuji Ohashi).

Mit dem Bau des Technical Centers wurde für die Mitarbeiter des Unternehmens aus den Bereichen HR, Vertrieb/Marketing, Service, Qualitätssicherung und Konstruktion auf drei Stockwerke verteilt eine neuartige, kommunikative Arbeitswelt geschaffen, die durch das moderne und offene Design auch zukünftige Mitarbeiter ansprechen soll. Das Gebäude ist mit modernstem Hightech-Equipment ausgestattet, was auch die globale Kommunikation mit den Kunden, Händlern und anderen Komatsu-Standorten vereinfachen soll. Langlebige Materialien im Innenbereich sowie eine hochwertige Fassade mit durchlaufenden Aluminium-Lisenen erzeugen einen wertigen Firmenauftritt, ist Komatsu überzeugt. Rundungen an den Wänden und Akustiksegel, die in den Büroräumen den Schall auf angenehme Weise absorbieren sowie freitragende Treppen mit transparenten Glasgeländern bestimmen das moderne architektonische Erscheinungsbild.

Komatsu Germany GmbH – Mining Division mit Hauptsitz in Düsseldorf ist Teil des weltweit tätigen Konzerns Komatsu Limited (KLTD) mit insgesamt rund 60.000 Mitarbeitern (Stand 03/17) und Firmensitz in Japan. Komatsu Germany GmbH – Mining Division am Standort Düsseldorf ist innerhalb des Konzerns verantwortlich für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Großhydraulikbaggern für den internationalen Tagebau.