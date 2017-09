Deutsche Verpackungspreis für Rezyklat-Initiative

Immo Sander, Leiter der Verpackungsentwicklung bei Werner & Mertz nahm gemeinsam mit Michael Heyde und Ines Schwarz vom „Grünen Punkt“, Steffen Meinel und Stefan Andera von Heinz Plastics Böhm GmbH und Heike Schick, Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH in der Humboldt-Box in Berlin den Preis entgegen. Die Jury lobte unter anderem, dass es gelungen sei, „aus Haushaltsverpackungsabfällen ein Polypropylen-Re-Granulat zu fertigen, dass die sehr hohen Anforderungen an einem Klappdeckelverschluss im Spritzgussherstellungsprozess wie auch in der Anwendung erfüllt“ und ein weiteres Kunststoffmaterial für den technischen Kreislauf von Verpackungsmaterialien zu erschließen.

„Wir sind stolz darauf, dass wir auch in diesem Jahr für eine unserer Neuentwicklungen mit dem Deutschen Verpackungspreis honoriert wurden. Mit der Verwendung von Recyclaten aus Polypropylen für unsere Verschlüsse, die vollständig aus dem „Gelben Sack“ gewonnen werden, konnten wir einen weiteren Schritt in der Entwicklung nachhaltiger Verpackungen gehen. In Zukunft werden wir weitere Nachhaltigkeitserfindungen über unser großes Netzwerk entwickeln und umsetzen“, feiert Sander den Erfolg der gemeinsamen Leistung in der Recyclat-Initiative

„Durch die Verwendung des Polypropylen-Recyclats von „Der Grüne Punkt“ für die Verschlüsse konnten wir für eine weitere Kunststoffart den Kreislauf schließen. Mit der Recyclat-Initiative zeigen wir, was heute im Kunststoffrecycling möglich ist.“, ergänzt Dr. Michael Heyde, Leiter der Produkt- und Prozessentwicklung beim „Grünen Punkt“.

Auch Steffen Meinel, Geschäftsführer von Heinz Plastics Böhm GmbH, freut sich über die gelungene Zusammenarbeit: „Wir konnten gemeinsam erreichen, durch den Einsatz von Recyclaten ein bewährtes Kunststoffprodukt nachhaltig zu produzieren und zur Serienreife zu bringen.“

„Die Projektarbeit förderte die Weiterentwicklung der Produktion von Masterbatches mit nachhaltiger Pigmentierung. Wir blicken auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Fertigung der nachhaltigen Verschlüsse“, sagt Heike Schick, Technical Application Service, Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH.

Im Rahmen der Reyclat-Initiative entwickelten Werner & Mertz GmbH, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, Heinz Plastics Böhm GmbH und die Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH, den Klappscharnier-Verschluss aus Post-Consumer-Recyclat.

Als erstes Produkt mit dem neuen Verschluss ist der Frosch Zitronenreiniger 750 ml im Handel. Werner & Mertz wird nach und nach weitere Produkte der Marke Frosch mit den nachhaltigen Verschlüssen ausstatten. Eine Zertifizierung nach Cradle-to-Cradle ist ebenfalls vorgesehen.