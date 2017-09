Partnerschaft für die Landwirtschaft

Jährlich Ende August wird das niederbayerische Dorf Karpfham mit dem gleichnamigen Volksfest und der landwirtschaftlichen Gewerbeschau, der „Rottalschau“, zum Publikumsmagneten. Vor Fachpublikum ergriffen die BayWa AG und die Zeppelin Baumaschinen GmbH die Gelegenheit, sich erstmals gemeinsam zu präsentieren.

Die Landtechniksparte der BayWa hat kompakte Cat-Baumaschinen für die Branchen Landtechnik und kommunale Infrastruktur in ihr Produktsortiment aufgenommen und damit das Portfolio abgerundet und erweitert. Die BayWa übernimmt, so Zeppelin, in ihrem gesamten Vertriebsgebiet, an ihren 185 Standorten in Bayern, Württemberg und Teilen Sachsens, den Alleinvertrieb im Marktsegment Landwirtschaft und Kommunen für kompakte Cat-Radlader, Cat-Teleskoplader, Cat-Kompaktlader und Cat-Minibagger sowie Wartung und Service.

Große Bedeutung messen die beiden Partner eigenen Angaben zufolge auch der umfangreichen Schulung aller 230 Verkaufsmitarbeiter der BayWa durch die Zeppelin-Mitarbeiter an den Cat-Geräten bei. „Das ist uns sehr wichtig und macht auch den hohen Stellenwert der Marke Cat im BayWa Konzern deutlich“, bekräftigt Christian Stelzer, Leiter Vertrieb Neumaschinen bei der BayWa, und weist gleichzeitig darauf hin, dass durch die zusätzlichen Schulungsmaßnahmen von Technikern auch der flächendeckende Service und die Wartung der Maschinen sichergestellt ist.

Für die Zeppelin Baumaschinen GmbH bedeutet die Partnerschaft mit der BayWa AG wie in ihren Kernmärkten, der Bau- und Gewinnungsindustrie, auch in der Landwirtschaft ganz nah am Kunden zu sein und eine marktführende Position einzunehmen. „Wir profitieren an dieser Stelle von der außerordentlichen Marktabdeckung und dem Marktzugang der BayWa und können unser Engagement in der Landwirtschaft und den Kommunen stärker ausbauen“, betont Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH.