Deutz und Liebherr unterzeichnen Kooperationsvertrag

Im Rahmen dieser Kooperation werden der Deutz AG ab sofort die weltweiten Vertriebs- und Servicerechte für Liebherr-Dieselmotoren in diversen Anwendungen von 200 bis 620 kW gewährt. Geplanter Serienanlauf ist 2019, rechtzeitig zur Einführung der neuen Abgasvorschrift EU Stufe V.

Die insgesamt vier Motoren im Bereich von 9 bis 18 Liter Hubraum werden für die Emissionsstufen EU Stufe V, US Tier 4, China IV und EU Stufe IIIA entwickelt und entsprechen damit den erforderlichen künftigen gesetzlichen Abgasvorschriften. Deutz vertreibt die Motoren dabei unter eigener Marke, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Die Motoren sollen in die bekannte Deutz-TCD-Produktlandschaft eingefügt werden. Der TCD-9.0-Vierzylinder verfüge über 300 Kilowatt Leistung und 1.700 Newtonmeter Drehmoment. Beim TCD 12.0 und 13.5 handelt es sich um Sechszylinder-Motoren mit 400 Kilowatt und 2.500 Newtonmeter beziehungsweise 450 Kilowatt und 2.800 Newtonmeter, so der Hersteller. Der größte Motor TCD 18.0 leiste 620 Kilowatt und generiere 3.600 Newtonmeter. Die leistungsstarken Motoren sollen ideal für den Einsatz in schweren Off-Highway-Anwendungen geeignet sein.

Dazu Gebhard Schwarz, Geschäftsführer der Liebherr-Component Technologies AG: „Wir freuen uns sehr, die Geschäftsbeziehungen zwischen unseren Unternehmen weiter auszubauen. Mit dem weltweit etablierten Distributionsnetz und den umfangreichen Serviceleistungen kann Deutz neue Kundengruppen für unsere Kooperationsmotoren erschließen.“

Deutz und Liebherr arbeiten Unternehmensangaben zufolge bereits seit vielen Jahren zusammen. Dabei wird aktuell eine Vielzahl von Liebherr-Geräten, wie Mobilbagger, Kettenbagger, Telehandler und Betonpumpen, von Deutz-Motoren der Baureihen TCD 3.6, 4.1 und 6.1 angetrieben. Ergänzend zum Kooperationsvertrag soll auch die Belieferung an Liebherr ausgeweitet werden. Dr. Frank Hiller, Vorstandsvorsitzender der Deutz AG, erklärt: „Die neuen Motoren aus der Kooperation mit Liebherr ergänzen unsere Produktpalette optimal. Wir können dadurch weitere Leistungsbereiche und Anwendungen gezielt abdecken. Die Kunden profitieren dabei von unserer Integrations- und Service-Expertise.“