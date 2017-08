Veolia übernimmt Eurologistik-Gruppe

Die Veolia Umweltservice GmbH beabsichtigt, einhundert Prozent der Geschäftsanteile an der Eurologistik-Unternehmensgruppe inklusive aller Tochtergesellschaften zu erwerben.

“Wir setzen damit die Wachstumsstrategie in einer unserer Kernregionen fort und stärken zudem das Segment der Ersatzbrennstoffaufbereitung”, betont Matthias Harms, CEO der Veolia Umweltservice Gruppe. Eurologistik erwirtschaftete mit etwa 245 Mitarbeitern an sieben Standorten im Jahr 2016 einen Umsatz von 38,8 Millionen Euro. Das umsatzstärkste Tochterunternehmen ist dabei die Eurologistik Umweltservice GmbH. Die Verträge wurden am 31. Juli unterzeichnet. Der Erwerb unterliegt dem Fusionskontrollverfahren und steht daher noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt sowie der Zustimmung der Gremien.