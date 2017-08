BDE: Klares Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft

„Der Welterschöpfungstag ist in diesem Jahr sechs Tage früher als im letzten Jahr. Die Regenerationsfähigkeit unserer Ressourcen kann mit dem Verbrauch immer weniger Schritt halten. Das ist ein alarmierendes Signal“, sagte BDE-Präsident Peter Kurth. Laut Medienberichten ist der 02.08.2017 das früheste Datum des Welterschöpfungstages seit den 1970er-Jahren.

Es sei unstrittig, dass die Kreislaufwirtschaft einen erheblichen Beitrag zur Ressourceneffizienz leiste, der allerdings um ein Vielfaches höher sein könnte. „Die kommende Legislaturperiode muss eine richtungsweisende sein – sowohl in Berlin als auch in Brüssel. Der Welterschöpfungstag ist ein sehr gutes Datum, um an nachhaltigen Verbrauch zu appellieren, aber auch, um die Notwendigkeit für mehr Recycling hervorzuheben“, so Kurth weiter.