WFZruhr ehrt Mitglieder

Vorheriger Artikel

Sowohl in der Baumaschinen- als auch in der Baustoffanlagenindustrie setzt sich laut VDMA der Aufwärtstrend im laufenden Jahr fort. Die Gesamtbranche erwartet deshalb am Jahresende eine Erhöhung ihres Umsatzes von 5 Prozent auf dann rund 14,6 Milliarden Euro.