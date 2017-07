Zeppelin-Konzern tätigt Akquisition in Polen

Der Zeppelin Konzern erwarb zum 26.06.2017 Teile des Unternehmens Intrac Polska und weitet damit seine Aktivitäten in Polen aus. Intrac Polska bietet den Vertrieb und Service von Manitou Fördertechnik an. Das Unternehmen wird in die Zeppelin Polska Sp. z o.o., eine Tochtergesellschaft von Zeppelin CZ s.r.o., integriert, so der Konzern. Mit der Akquisition stärkt der Zeppelin Konzern seine Wettbewerbsposition in Polen und erreicht eine größere Kundennähe, heißt es weiter.

Im Rahmen der Akquisition übernimmt der Zeppelin-Konzern den Maschinen- und Ersatzteilverkauf sowie den Service von Manitou-Geräten an fünf Standorten in Polen. „Mit der Übernahme runden wir unser Produktportfolio ab und erhöhen unsere Reichweite im polnischen Baumaschinenmarkt“, sagt Jan Grünwald, CFO von Zeppelin CZ s.r.o. „Der polnische Markt bietet Wachstumspotenzial, sodass ich die Akquisition als logischen Schritt zur Stärkung unseres Unternehmens auf dem lokalen Markt sehe.“ „Darüber hinaus ermöglicht uns das Standortnetz von Intrac eine größere Kundennähe, sowohl zu bestehenden als auch zu neuen Kunden”, ergänzt Jan David, Geschäftsführer von Zeppelin Polska Sp. z o.o. „Mit dem Kauf verbunden ist auch eine Übernahme von 40 Mitarbeitern.“