Rental & Used von Sennebogen startet

Sennebogen Rental & Used bietet Kunden einen Mietparkt mit einem Portfolio an Umschlagbaggern und Kranen. Maschinen seien so kurzfristig zur Überbrückung oder zur projektbezogenen Anmietung verfügbar.

Die neue Sennebogen Vertriebs GmbH & Co. KG, kurz Sennebogen Rental & Used, versteht sich eigenen Angaben zufolge als Partner für die Vermietung von Maschinen aus dem Sennebogen-Produktportfolio und den Vertrieb und die Vermarktung von Gebrauchtmaschinen. Mit derzeit über 50 verfügbaren Mietmaschinen und einem wachsenden Angebot an jungen Gebrauchten und generalüberholten Umschlagbaggern und Kranen biete die Gesellschaft Kunden und Vertriebspartnern ein interessantes Angebot, um auf Projektanfragen kurzfristig zu reagieren, Überbrückungsmaschinen und Demonstrationsgeräte anzumieten oder mit Gebrauchtmaschinen neue Geschäftsfelder zu eröffnen.

„Wir verstehen uns als Ergänzung zum bestehenden Angebot, um auch kurzfristig mit einem umfangreichen Mietpark unseren Kunden weltweit noch besser helfen zu können, flexibel auf Aufträge und Projekte zu reagieren“, erklären die beiden Geschäftsführer Dr. Andreas Maurer und Alfred Endl.

Das Angebot der Miet- und Gebrauchtmaschinen orientiere sich am Produkt-Portfolio der Sennebogen Maschinenfabrik GmbH und umfasse Umschlagbagger, Telekrane, Raupenkrane, Seilbagger und Teleskoplader. Kurzfristige Lieferzeiten und eine gute Verfügbarkeit der Mietmaschinen ermöglichen es Kunden, so das Unternehmen, schnell und unkompliziert die notwendigen Maschinen für eine Vielzahl an Einsätzen verfügbar zu haben. Auch Maschineneinsätze mit begrenzten Laufzeiten seien mit dem Angebot der Sennebogen Rental & Used einfach und sicher abzuwickeln.

Über die Website www.sennebogen-rental-used.com können Kunden ab sofort die verfügbaren Maschinen abrufen und ein individuelles Mietangebot anfordern.