BDE kritisiert ungenutzte Recyclingpotenziale

Die europäische Roadmap „Strategy on Plastics in a Circular Economy“, deren Vorgaben in der nationalen Gesetzgebung umgesetzt werden müssen, sorgt in der Kunststoffrecyclingbranche europaweit für neuen Gesprächsstoff und erste Aktivitäten. Der bvse-Fachverband Kunststoffrecycling hat einen Katalog mit 7 Kernforderungen erarbeitet.