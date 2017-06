VDMA: WasteTech 2017 in Moskau erfolgreich gestartet

Der deutsche Pavillon auf der WasteTech, die zum fünften Mal in Moskau stattfindet, ist mit 21 vertretenen Firmen der mit Abstand größte Gemeinschaftsstand auf der Messe.

Die WasteTech ist die führende russische Umweltmesse mit den Sektoren Abfall- & Recyclingtechnik, Luftreinhaltung, Bodenaufbereitung, Abwasserbehandlung, Kommunaltechnik, Umweltschutztechnologien und Arbeitsschutz. Bereits zu Messebeginn zeigt sich ein reges Besucherinteresse an deutscher Abfall- und Recyclingtechnik, heißt es vonseiten des VDMA.

Die offizielle Messeeröffnung erfolgte im Rahmen eines Messerundganges mit dem stellvertretenden Minister für Bau- und Wohnungswesen, Andrey Vladimirovich Chibis. Allein für den Themenbereich Abfall sind im Jahr der Ökologie in der Russischen Föderation 54 Projekte in Planung und teilweise auch schon in der Ausschreibungsphase, erläuterte der Minister während seinem Besuch des deutschen Gemeinschaftstandes.

Deutsche Firmen und deren Know-how sind sehr wichtig für die erfolgreiche Umsetzung des russischen Maßnahmenplans, betonte Chibis.

Karl Rottnick, VDMA Abfall- und Recyclingtechnik, betonte in seinem Gespräch mit der russischen Delegation die Bereitschaft der deutschen Hersteller, partnerschaftlich maßgeschneiderte Lösungen zu finden und umzusetzen, damit das Jahr der Ökologie erfolgreich verlaufen kann. „Wir würden uns freuen, Sie auch auf der kommenden Umweltleitmesse IFAT 2018 in München begrüßen zu können und Ihnen im Rahmen eines Messerundganges interessante Lösungen und Technologien der Abfall- und Recyclingbranche, bei ausgesuchten Firmen vorstellen zu können“, betonte Rottnick.