Interseroh präsentiert neue Dienstleistung zur Verpackungsoptimierung

Anlässlich des „Tages der Verpackung“ stellte die Interseroh Dienstleistungs GmbH heute ihre neue Dienstleistung zur Verpackungsoptimierung „Made for Recycling“ einem Publikum aus Verpackungsentwicklern namhafter Markenhersteller vor.

Die Dienstleistungsvorstellung erfolgte im Rahmen einer Führung durch eine der vier Alba-Hightech-Sortieranlagen für Leichtverpackungen und andere Wertstoffe in Berlin-Mahlsdorf, bei der sich die Gäste vor Ort ein Bild davon machen konnten, wie wichtig die Einbeziehung der Recyclingfähigkeit in den Entwicklungsprozess eines Produktes ist. Das Deutsche Verpackungsinstitut e.V. (DVI) hat den „Tag der Verpackung“ bereits zum dritten Mal durchgeführt.

Im Rahmen der neuen Dienstleistung „Made for Recycling“ analysiert Interseroh gemeinsam mit dem Kunden den Lebenszyklus von Verpackungen von der Erzeugung bis zur Entsorgung und Verwertung. Das Ziel: die Recyclingfähigkeit von Verpackungen nachhaltig zu verbessern. Verpackungsoptimierung schont natürliche Ressourcen und das Klima und überzeugt umweltbewusste Verbraucher.

„Verpackungsrecycling beginnt bereits bei der Produktentwicklung. In Zeiten zunehmender Rohstoffknappheit sowie steigender Bedeutung von Ökodesign und Recycling-Label-Pflicht müssen sich Produkthersteller zwingend mit dem Thema auseinandersetzen. Hier setzt unser Service ‚Made for Recycling‘ an“, so Markus Müller-Drexel, Geschäftsführer der Interseroh Dienstleistungs GmbH. „Wir helfen, moderne Produkt- und Designanforderungen mit Recyclingfähigkeit zu verbinden. Denn nur, wenn Verpackungsentwickler und Recyclingindustrie zusammen arbeiten, können wir mehr recyceln und Primärressourcen schonen.“